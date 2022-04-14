МИД Польши: Дуда ездил на Украину, чтобы узнать, какое оружие нужно Киеву

Главная цель поездки президента Польши Анджея Дуды на Украину состояла в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с дальнейшими поставками оружия Киеву.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM заявил, что Дуда посетил Киев и Бородянку вместе с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. По данным польского МИД, власти Украины в ходе встречи с иностранными политиками рассказали, в каких видах вооружения нуждаются ВСУ.

В Варшаве считают, что в ближайшие дни на востоке Украины может состояться крупнейшая танковая битва в Европе со Второй мировой войны.

"Украине необходимо вооружение, союзническая поддержка, если говорить о сотрудничестве разведок", — сказал Яблоньский.

Ранее польский историк Михала Крупа раскритиковал президента страны за то, что он постоянно требует от Запада усилить военную поддержку ВСУ.