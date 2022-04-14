Испанский наёмник: под видом сухпайков бойцам на Украину из Европы везут кокаин

Наёмник из Испании, воюющий на Украине, рассказал много интересного о своей жизни среди бойцов националистических батальонов и территориальной обороны. О том, как иностранцы воюют и сколько получают за это, а также о том, как европейские наркоторговцы превратили Незалежную в личный "клондайк".

Как рассказал снайпер в интервью изданию La Razon, он ехал "на войну" по зову сердца, а не ради денег, но, вступая в иностранный легион, ему — как и всем другим наёмникам — пришлось подписать контракт с американской ЧВК. И теперь на карточку раз в две недели приходит зарплата и — бонусом — "премиальные" в размере $300 за каждого убитого "врага".

По словам испанца, в его подразделении настоящий интернационал: датчане, поляки, шведы, американцы. У них нет проблем со снабжением — им регулярно привозят "гуманитарную помощь" из Европы:

"Однажды мне пришлось ехать за ней (за гуманитаркой). Кроме еды и медикаментов, там были четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. Я думаю, что это был кокаин. Его перевозили совершенно спокойно, ведь эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне", — цитирует издание слова снайпера-наёмника, который считает, что европейские наркоторговцы "неплохо нагревают руки на украинских солдатах".