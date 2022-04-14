Журавко: власти Украины хотят обменять Медведчука на иностранных военных

Киев планирует обменять лидера украинской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на иностранных военнослужащих, которые находятся в Мариуполе. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью РИА Новости он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал задержание Медведчука с зарубежными спецслужбами.

"Зеленский говорил об обмене Медведчука не ради украинских пленных, которые его вообще не волнуют, а для того, чтобы обменять на иностранных военных, в том числе крупного ранга, засевших в Мариуполе", — подчеркнул Журавко.

Экс-депутат Рады убеждён: арест украинского политика нужно воспринимать как попытку уничтожить главную оппозиционную силу на территории государства. По его словам, партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", которой руководит Медведчук, фактически "минусовали", не желая считаться с демократией.

12 апреля в СБУ сообщили о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Позже президент предложил обменять его на "украинских парней" из российского плена.