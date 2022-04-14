Российско-китайская торговля с начала 2022 года выросла почти на треть

С начала 2022 года российско-китайская торговля выросла почти на треть. В марте товарооборот между странами приблизился к $12 млрд.

Это на 12 процентов больше, если сравнивать с прошлогодними показателями, сообщает издание "Акценты" со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

"Товарооборот Китая и России растёт значительно быстрее, чем вся китайская внешняя торговля (плюс 7,8% в марте)", — сказано в материале.

По информации издания, Россия, формально занимающая только девятое место в перечне внешнеторговых партнёров КНР, является главным поставщиком нефти, угля, газа, сельскохозяйственной продукции, никеля, меди, палладия в Китай.

При этом власти страны неоднократно подчёркивали: антироссийские санкции Запада не повлияют на торговлю между РФ и Китаем. Основную часть расчётов планируется проводить в рублях и юанях, обходя доллар.

Ранее в Китае сообщили, что РФ увеличила долю юаня в своих финансовых резервах.