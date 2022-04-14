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Автор Юлия Миленина

Депутат Госдумы Шеремет пригласил Ле Пен в российский Крым

Мир

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет пригласил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен посетить российский Крым.

Депутат Госдумы Шеремет пригласил Ле Пен в российский Крым

Политик отметил в беседе с РИА Новости, что Ле Пен, признав полуостров частью РФ, продемонстрировала искреннюю приверженность демократическим ценностям, а также показала взвешенный и разумный подход в оценках международных событий.

"Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан и будем рады видеть на полуострове вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов", — подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что такие политики, как Марин Ле Пен, могут спасти Европу от "антироссийской истерии" и "нацистского оскала". Парламентарий порекомендовал западным странам постепенно избавляться от государственных деятелей из "партий войны".

Ранее действующий глава Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Ле Пен планирует объединить страну с Польшей и Венгрией в случае победы на президентских выборах.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция марин ле пен
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