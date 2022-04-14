Журавко: Зеленский подготовил для юго-востока Украины судьбу выжженного поля

Украинский президент Владимир Зеленский подготовил "судьбу выжженного поля" для ряда регионов страны. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, глава государства планирует провокацию на юго-востоке Украины. Как отметил политик, Зеленскому не нужно население этих территорий. Журавко считает, что "киевские нацисты" не воспринимают граждан за людей, готовы жертвовать народом ради "своих нацистских планов".

"Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля", — подчеркнул бывший депутат Верховной рады в беседе с РИА Новости.

Также Журавко заявил, что считает бессмысленным занятием проведение дальнейших переговоров с действующим киевским режимом во главе с Зеленским.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков указал на то, что Россия и Украина вряд ли заключат мирный договор. Он убеждён: Киев не пойдёт на этот шаг даже после освобождения Донбасса.