Axios: Блинкену пришлось извиняться перед принцем Абу-Даби ради Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном за то, что американские власти не своевременно отреагировали на атаки хуситов в эмиратах, ради поддержки Киева.

Как сообщают американские СМИ, это поможет Вашингтону "сгладить" ситуацию и снять напряжение в отношениях с Абу-Даби.

"Эмиратцы также были разочарованы тем, что администрация Байдена отклонила их просьбу о повторном признании хуситов террористической организацией. Разочарование привело к тому, что ОАЭ воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН по осуждению российского "вторжения" на Украину", — пишет Axios со ссылкой на источники в Госдепе.

Как подчеркнули авторы статьи, извинения Блинкена за отсутствие внимания к январской атаке хуситов, "позволили снизить эту напряжённость" между представителями власти. Теперь Вашингтон ожидает поддержку от ОАЭ в контексте украинского конфликта.