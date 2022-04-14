GT: Россия противостоит "финансовому оружию" США с помощью юаня

США долгое время использовали доллар как "финансовое оружие", а Россия с помощью увеличения доли юаня в своих резервах ответила на его применение. Об этом пишет Global Times.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Вэньхун отметил в интервью изданию, что сейчас можно наблюдать усиление экономического сближения РФ с Востоком.

Другие аналитики, на которых ссылается газета, подтвердили: Москва в условиях санкционного давления обратила внимание на восточные страны.

"Доля юаня в валютных резервах РФ подскочила с 12,8% до 17,1%, если сравнивать с данными от 1 января 2022 года", — сказано в материале.

Эксперты считают, что РФ, скорее всего, будет и дальше пополнять свои валютные резервы китайским юанем, постепенно снижая зависимость от доллара США. Издание также подчёркивает: Центробанк испытывает недоверие к американской национальной валюте, так как США используют её в качестве "финансового оружия".

Кроме того, источники GT убеждены в том, что юань в резервах РФ отражает огромный потенциал для роста торговли между Россией и Китаем.