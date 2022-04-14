Китайцы призвали РФ довести до конца спецоперацию на Украине — "Сделайте это!"

Китайские пользователи Сети оценили заявление российского президента Владимира Путина о том, что переговорный процесс с Украиной "зашёл в тупик". Комментаторы поддержали действия Москвы и призвали довести спецоперацию в Незалежной до конца.

Статья в китайском издании Guancha о проблемах переговорного процесса нашла широкий отклик у читателей.

"Просто сделайте это! Боритесь с двуличными неонацистами! Пусть настанет буря", — написал один из пользователей под материалом.

Другой комментатор заверил, что Киеву не нужен мир. По его мнению, власти Украины "тянут время" из собственной выгоды.

"Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — написал он.

Кто-то и вовсе усомнился, что Киев сможет победить в конфликте, который сам же и развязал, под давлением США.

"Украина себя всё равно не контролирует", — резюмировал ещё один пользователь.