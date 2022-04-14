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Автор Екатерина Широкова

GT: Байден делает из России "козла отпущения", чтобы сохранить должность

Мир

Президент США Джо Байден разбрасывается жёсткими обвинениями в адрес России, чтобы отвлечь граждан Америки от внутренних проблем в стране. Такая позиция необходима, чтобы сохранить пост лидера и удержать рейтинг, заявили китайские аналитики.

GT: Байден делает из России "козла отпущения", чтобы сохранить должность

Аналитики подчеркнули, что в данный момент Байдену нужен "козёл отпущения" и российская спецоперация в Незалежной подходит как нельзя кстати.

"Байден навесил на Россию двусмысленный ярлык, чтобы отвлечь внимание людей от вялой экономики США, крича о конфликте на другом конце земного шара. На нынешнем фоне "геноцид", — пишет Global Times.

Кроме того, в материале подчеркнули, что риторика о "геноциде" не подкреплена никакими фактами. По мнению аналитиков, Байдену просто нужны громкие заявления, чтобы сконцентрировать внимание стремительно нищающих американцев на внешней политике и найти "виновного" во всех бедах.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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