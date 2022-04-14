Санкции против России на фоне спецоперации на Украине станут катализатором для роста инфляции в США, заявили американские аналитики. По их мнению, ограничения торгово-партнёрских отношений с Москвой — это триггер для ослабления экономического положения Штатов.
Как подчёркивают аналитики, рост цен на продовольствие, бензин и другие необходимые продукты, в первую очередь сказываются на рядовых американцах.
"Санкции — особенно по мере того, как они становятся все более жёсткими — могут способствовать росту цен в различных областях, таких как энергоносители и продукты питания, в изготовлении которых используется пшеница", — пишет The Washington Post.
По мнению авторов статьи, президент Америки Джо Байден, в своём желании "наказать Россию", может потерять контроль над ценами внутри страны, что, несомненно, отразиться на выборной кампании в конгресс в этом ноябре.
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