Проукраинские активисты объявили о планах устроить теракт 9 мая в Берлине

В закрытых каналах Telegram проукраинские активисты призывают "линчевать" и "казнить" "пророссийских" немцев и русских в Германии.

Один из каналов объявил, что на 9 мая в Берлине запланирован теракт на традиционном мероприятии в Трептов-парке по случаю празднования Дня Победы. Сообщение на канале с 1900 подписчиками гласит:

"Я предлагаю не щадить никого 09.05. Заколоть ***на публике, чтобы "праздник" стал днем траура. Смерть русским, эта страна должна быть навсегда уничтожена земным шаром!"

По данным RT DE, указанный канал используется украинскими "патриотами" для сбора персональных данных русских в Германия и тех немцев, которые симпатизируют России. Среди контента в нём — номерные знаки легковых автомобилей, которые участвовали в автопробегах против русофобии. В текстах неоднократно призывают разыскивать и линчевать "друзей русских".

Судя по всему, немецких правоохранителей во всей этой вакханалии ничто не настораживает. По крайней мере о каких-либо расследованиях не слышно.