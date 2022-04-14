American Thinker: США сами помогли России создать "вселенную" без доллара

Россия планомерно в течение долгого времени создавала "вселенную", где доллар не будет доминирующей валютой, а США потеряют статус гегемона, заявили американские аналитики. По их мнению, в данном вопросе Белый дом "сыграл на руку" президенту РФ Владимиру Путину.

По мнению аналитиков, Москва осознанно вкладывала средства и развивала тёплые отношения с ключевыми региональными центрами:

Индией,

Китаем,

Бразилией,

Южной Африкой.

Аналитики считают, что делалось это для того, чтобы в новых реалиях санкционных ограничений, регионы выступили в поддержку России.

"Именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых её исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)", — говорится в аналитической статье American Thinker.

Кроме того, в статье аналитики подчеркнули, что к мнению БРИКС могут примкнуть и страны, которые входят в другой экономический "альянс" — МИНТ и отказаться от доллара, как от "доминирующей" валюты.

Мексика,

Индонезия,

Нигерия,

Турция.

"Осудив Россию и отрезав её от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира — мира БРИКС и МИНТ", — резюмируют аналитики.