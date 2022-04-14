Der Spiegel: в Германии не хватает мяса

В ближайшее время немцам необходимо "поумерить аппетит", заявили в Ассоциации фермеров Германии. Как пояснил заместитель генерального секретаря ведомства Удо Хеммерлинга, ранее из-за низких цен на мясо, животноводство в ФРГ заметно сократилось и теперь, продукцию поставлять просто некому.

Как уточнил Хеммерлинг, ранее свиноводы были вынуждены продавать свою продукцию за копейки и многие ушли с рынка или сократили количество поголовья. Сейчас ситуация кардинально поменялась, и стоимость мяса растёт ежедневно, однако, из-за скачка цен на корма, предприниматели не в состоянии вернуться в бизнес.

"Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет ещё меньше", - пояснил замгендиректора в беседе с Der Spiegel.

Как подчеркнул Хеммерлинг, немцам необходимо "размеренно" закупать продукцию, чтобы не поддерживать и так назревающий дефицит.