Турция: мы вступили в новую холодную войну

Конфликт на Украине привел к "новой эре холодной войны” с последствиями, которые могут длиться десятилетиями, заявил официальный представитель президента Турции.

"Поиск нового баланса сил наряду с расчетами краткосрочной выгоды в среднесрочной и долгосрочной перспективе вызовет большие стратегические потери и человеческие драмы", — написал в Twitter Ибрагим Калин.

Напомним, с момента начала спецоперации России Турция занимала нейтральную позицию, призывая к мирным переговорам, предостерегая Запад от изоляции России и стремясь выступить посредником между Москвой и Киевом. В отличие от других членов возглавляемого США военного блока, Анкара отказалась вводить экономические санкции против России и сохранила открытыми свои дипломатические каналы с обеими сторонами.