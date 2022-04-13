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Автор Ольга Лебедева

Турция: мы вступили в новую холодную войну

Мир

Конфликт на Украине привел к "новой эре холодной войны” с последствиями, которые могут длиться десятилетиями, заявил официальный представитель президента Турции.

"Поиск нового баланса сил наряду с расчетами краткосрочной выгоды в среднесрочной и долгосрочной перспективе вызовет большие стратегические потери и человеческие драмы", — написал в Twitter Ибрагим Калин.

Напомним, с момента начала спецоперации России Турция занимала нейтральную позицию, призывая к мирным переговорам, предостерегая Запад от изоляции России и стремясь выступить посредником между Москвой и Киевом. В отличие от других членов возглавляемого США военного блока, Анкара отказалась вводить экономические санкции против России и сохранила открытыми свои дипломатические каналы с обеими сторонами.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
турция
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