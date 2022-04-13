Немцы призвали не помогать Украине после отказа Киева принять Штайнмайера

Читатели газеты Die Welt призвали отказаться от финансовой и военной поддержки Украины после того, как украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве.

Ранее немецкий таблоид BILD сообщил со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Зеленский не захотел принимать в Киеве Штайнмайера "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы.

Пользователь Holger M заявил, что на "оскорбление Германии" нужно ответить немедленным прекращением финансовой помощи, которую получает Украина от Евросоюза, и оставить только гуманитарную. Он назвал поведение Зеленского самым возмутительным, что когда-либо видел в политике. Комментатор Olaf S предложил в ответ на отказ Киева принять Штайнмайера запустить газопровод "Северный поток-2". "Зеленский и его дерзкий посол очень неприятная шайка, вечно требующая и ругающая других. Складывается впечатление: что бы мы ни делали, этим людям всегда будет мало", — написал baltar. Юзер Bernd K назвал откровенным неуважением действия Зеленского и посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он призвал Берлин пересмотреть уровень своей поддержки, которая оказывается Киеву. По словам Friedrich W, Германия не должна терпеть оскорбления и грубость со стороны Зеленского и Мельника.

Ранее немцы опубликовали в интернете петицию с призывом выдворить из Германии посла Украины, который, по словам автора инициативы, допускает неблагодарные и беспочвенные заявления в адрес жителей ФРГ.