Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с "Радио 1" заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной. По мнению Стрелкова, даже после освобождения Донбасса Украина не пойдёт на заключение мира.

"Они сейчас будут получать огромное количество оружия из НАТО, они будут вооружать мобилизованных, они будут создавать преимущества и в вооружение, и в численности, и в количестве соединений над российскими войсками".

Стрелков полагает, что сегодня Харьков — более важная цель, чем окружение Донецкой группировки противника, потому что противник ждёт атаки именно донецкой группировки. По этой причине там сосредоточены крупные силы из-под Киева, из-под Сумов и из-под Чернигова.

"Построены и успешно достраиваются, причём, серьезно достраиваются укрепления вокруг фланговых городов — вокруг того же Барвенково, в районе Гуляй-поле, в районе Орехово, то есть противник усиленно укрепляется, создавая новые крепости".

По мнению бывшего главы Минобороны ДНР, для того чтобы пробить эти укрепления, необходимо больше военных частей и соединений, т. к. Харьков в 3 раза больше по территории и в 2 раза превышает по населению Мариуполь.