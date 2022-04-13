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Автор Юлиана Смирнова

Политолог Баширов объяснил желание Ле Пен создать новый союз без США

Мир

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с "Лента.ру" сказал, что Франция уже давно говорит о создании собственной общеевропейской армии и выходе из НАТО. Эксперт добавил, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не заявляет о необходимости уничтожить все союзы, она лишь говорит, что они должны быть внутри Европы и без США.

Политолог Баширов объяснил желание Ле Пен создать новый союз без США

Франция выйдет из НАТО при условии, что кандидат от консервативной партии "Национальное объединение" Ле Пен выиграет во втором этапе выборов и станет президентом Франции.

"О выходе Франции из НАТО заявлял еще экс-президент страны Николя Саркози. Речь шла о том, что, возможно, Европе нужно не участие в структуре НАТО, а собственная армия, потому что альянс все-таки далеко не всегда действовал в оборонительных форматах. Вместо этого он принимал участие в боевых операциях в Югославии, бомбил Сербию, участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане. Франция же всегда считала, что армия должна носить оборонительный характер. НАТО же действует далеко за пределами ЕС".

Баширов отмечает, что выход Франции из НАТО существенно снизит расходы государства и у Парижа есть свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Политтехнолог напомнил, что сейчас идут разговоры о размещении баз НАТО в Юго-Восточной Азии. Это вызывает вопросы у многих европейцев, потому что может возникнуть конфликт с Китаем.

Армия Франции и без НАТО достаточно сильная. У страны есть собственный ВМФ и ядерное оружие. Они смогут обеспечить безопасность себе и своим партнёрам.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато франция марин ле пен
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