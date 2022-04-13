Политолог Баширов объяснил желание Ле Пен создать новый союз без США

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с "Лента.ру" сказал, что Франция уже давно говорит о создании собственной общеевропейской армии и выходе из НАТО. Эксперт добавил, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не заявляет о необходимости уничтожить все союзы, она лишь говорит, что они должны быть внутри Европы и без США.

Франция выйдет из НАТО при условии, что кандидат от консервативной партии "Национальное объединение" Ле Пен выиграет во втором этапе выборов и станет президентом Франции.

"О выходе Франции из НАТО заявлял еще экс-президент страны Николя Саркози. Речь шла о том, что, возможно, Европе нужно не участие в структуре НАТО, а собственная армия, потому что альянс все-таки далеко не всегда действовал в оборонительных форматах. Вместо этого он принимал участие в боевых операциях в Югославии, бомбил Сербию, участвовал в военных действиях в Ираке и Афганистане. Франция же всегда считала, что армия должна носить оборонительный характер. НАТО же действует далеко за пределами ЕС".

Баширов отмечает, что выход Франции из НАТО существенно снизит расходы государства и у Парижа есть свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Политтехнолог напомнил, что сейчас идут разговоры о размещении баз НАТО в Юго-Восточной Азии. Это вызывает вопросы у многих европейцев, потому что может возникнуть конфликт с Китаем.

Армия Франции и без НАТО достаточно сильная. У страны есть собственный ВМФ и ядерное оружие. Они смогут обеспечить безопасность себе и своим партнёрам.