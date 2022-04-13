Fox News: саудовский телеканал высмеял деменцию Байдена

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил в эфире Fox News, что пародия на президента США Джо Байдена, которую показал один из телеканалов Саудовской Аравии, наталкивает на мысли о потере Вашингтоном союзника в лице Эр-Рияда.

Он отметил, что даже американское ТВ не высмеивает "очевидную деменцию" лидера США, однако саудовский телеканал MBC сделал это, что наводит на размышления об ухудшении отношений между странами-союзниками.

"Саудовская Аравия весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по ситуации в Йемене и попыток Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном", — сказал корреспондент Fox News Трейс Галлахер.

По данным газеты The Wall Street Journal, лидеры Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отказались обсуждать с президентом США вопрос поставок энергоресурсов, поскольку не хотят увеличивать объёмы добычи нефти и руководствуются планом, который одобрила ОПЕК и Россия.

Также Саудовская Аравия и ОАЭ недовольны слишком мягкой реакцией Вашингтона на обстрелы хуситами Йемена. Кроме того, им не нравится, что США возродили ядерное соглашение с Ираном.

Ранее издание Washington Post сообщало о росте напряжённости в отношениях между США и странами Персидского залива, ОАЭ и Саудовской Аравией на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины.