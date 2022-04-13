До недавнего времени власти США опровергали присутствие своих военных на территории Украины. Однако в репортаже CNN видно, как американский морской пехотинец обучает военных Украины пользоваться франко-германскими противотанковыми ракетными комплексами "Milan".
Власти Соединенных Штатов пока никак не комментируют присутствие своих военных на территории Незалежной. Эксперты издания Avia.pro отмечают, что крайне неприемлемые действия со стороны Америки будут пресекаться Россией и её союзниками, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине.
"Товарищам из США следует напомнить, что часть американских т.н. инструкторов и наёмников уже была ликвидирована. Россия обозначила "красные линии" и если страны Европы и США идут на их пересечение, то они должны осознавать весь риск происходящего".
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Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера