В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине

До недавнего времени власти США опровергали присутствие своих военных на территории Украины. Однако в репортаже CNN видно, как американский морской пехотинец обучает военных Украины пользоваться франко-германскими противотанковыми ракетными комплексами "Milan".

Власти Соединенных Штатов пока никак не комментируют присутствие своих военных на территории Незалежной. Эксперты издания Avia.pro отмечают, что крайне неприемлемые действия со стороны Америки будут пресекаться Россией и её союзниками, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине.

"Товарищам из США следует напомнить, что часть американских т.н. инструкторов и наёмников уже была ликвидирована. Россия обозначила "красные линии" и если страны Европы и США идут на их пересечение, то они должны осознавать весь риск происходящего".