Подоляка: место нанесения главного удара российской армии очень широкое

Журналист, блогер украинского происхождения Юрий Подоляка в своём новом видео рассказал, что некоторым н. п. Белгородской и Брянской областей могут грозить удары ВСУ. Подоляка подчёркивает, что это будет сделано ради пиара. Киеву нужно продемонстрировать вход на территорию противника. Однако никакой серьезной угрозы для Курска, Брянска, Белгорода и близлежащих областей не предвидится.

Эксперт рассказал, что ВС РФ продолжают концентрироваться в излучине Северского Донца и готовятся к наступлению на Донецком фронте.

"Вопрос такого развития ситуации — лишь во времени и месте нанесения удара. Где на южном направлении стоит ожидать удар российской армии, никто не знает".

Фронт наступления ВС РФ достаточно широк — практически 100 км и это не может не пугать Киев. Спецслужбы Британии заявили, что вероятно наступление ВС РФ в районе Одессы и выход в район Приднестровья.

"Таким образом, место нанесения главного удара российской армии очень широкое".

Подоляка подчеркивает, что командование РФ готовит Киеву множество сюрпризов и вторая фаза спецоперации на Украине будет принципиально иной.