Глава политической партии "Национальное объединение"и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что НАТО и России после окончания спецоперации на Украине необходимо сблизиться.
"Когда будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", — заявила Ле Пен во время пресс-конференции.
Ранее Ле Пен заявила, что, если станет президентом Франции, то выведет страну из НАТО.
Соперник Ле Пен по второму тур выборов президента Франции Эммануэль Макрон считает, что в случае избрания глава "Национального объединения" планирует вывести Францию из Евросоюза, чтобы объединиться с Польшей и Венгрией.
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