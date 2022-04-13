Ле Пен предлагает сблизить Россию и НАТО после спецоперации на Украине

Глава политической партии "Национальное объединение"и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что НАТО и России после окончания спецоперации на Украине необходимо сблизиться.

"Когда будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", — заявила Ле Пен во время пресс-конференции.

Ранее Ле Пен заявила, что, если станет президентом Франции, то выведет страну из НАТО.

Соперник Ле Пен по второму тур выборов президента Франции Эммануэль Макрон считает, что в случае избрания глава "Национального объединения" планирует вывести Францию из Евросоюза, чтобы объединиться с Польшей и Венгрией.