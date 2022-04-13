Рябков: Запад пытается спровоцировать в России дефолт

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что западные страны перекрывают возможность инвестировать в российские государственные ценные бумаги. Он назвал это провокацией дефолта, передаёт агентство ТАСС.

Как подчеркнул Рябков, ранее появился запрет на любые вложения в государственные активы России — и именно это является одним из инструментов для осуществления дефолта. Кроме того, он сказал, что американцы рейдерски захватили размещённую в банках США часть валютных резервов РФ. И свои планы на истощение валютных запасов России Америка не скрывает.

"Вашингтон с маниакальной настойчивостью штампует антироссийские рестрикции", — заявил Рябков, отметив, что количество санкций давно уже перевалило за сотни.