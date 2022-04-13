Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против РФ

Правительство Швейцарии решило присоединиться к пятому пакету санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии.

"13 апреля 2022 года Федеральный совет принял решение о принятии новых мер ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением транспортных запретов, которые Швейцарии не нужно принимать из-за ее географического положения", — говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

Ранее представители Совета ЕС объявили пятый блок экономических и частных ограничительных мер в отношении России. В частности, пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.