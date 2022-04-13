Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о нецелесообразности решения Киева не приглашать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.
"Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной", — процитировал слова Бербок представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер на заседании МИД 13 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от запланированного визита Штайнмайера в Киев из-за тесной связи между Германией и Украиной в последние годы, а также поддержки газопровода "Северный поток-2".
Штайнмайер должен был отправиться в Киев вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, однако представитель украинских властей заявил, что президенту Германии будут не рады на Украине.
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