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Автор Полина Кузнецова

Министр иностранных дел Германии сожалеет об отказе Киева принять Штайнмайера

Мир

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о нецелесообразности решения Киева не приглашать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.

"Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной", — процитировал слова Бербок представитель внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер на заседании МИД 13 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от запланированного визита Штайнмайера в Киев из-за тесной связи между Германией и Украиной в последние годы, а также поддержки газопровода "Северный поток-2".

Штайнмайер должен был отправиться в Киев вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, однако представитель украинских властей заявил, что президенту Германии будут не рады на Украине.

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Любовь Степушова
украина германия владимир зеленский
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