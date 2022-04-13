Песков: Киеву стоило учитывать идеи Медведчука для предотвращения спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинских властей обменять лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на пленных бойцов ВСУ. Также пресс-секретарь президента РФ положительно оценил политическую деятельность депутата.

"Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Как подчеркнули в Кремле, Москва не знает, хочет ли Медведчук, чтобы власти РФ ему помогли. Вместе с этим пресс-секретарь российского лидера напомнил: этот политик всегда выступал в пользу союза нашей страны и Украины. Также Песков опроверг информацию о тайных отношениях депутата и Москвы.

"Если бы в своё время его (Медведчука. — Прим. ред.) идеи и идеи его партии учитывались в госполитике Украины, никакой военной операции не было бы", — заключил представитель Кремля.

Ранее член Госдумы РФ Михаил Шеремет отреагировал на сообщения украинской стороны о Медведчуке. По мнению российского парламентария, данное дело показало террористическую суть киевского режима.