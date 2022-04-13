США заявили о пресечении попыток помешать санкциям против России

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что США будет реагировать на попытки помешать санкциям против России от других стран.

"Такие мотивы недальновидны. Давайте внесем ясность: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают", — заявила Йеллен на выступлении в центре "Атлантический свет".

Йеллен также добавила, что некоторые страны ещё не определились со своей позицией в конфликте России и Украины и пытаются оспорить введение санкций против РФ.

Ранее Индонезия, Индия и Южно-Африканская Республика отказались вводить санкции против России. США стала одной из первых стран, которая ввела ограничительные меры.