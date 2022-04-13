Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что США будет реагировать на попытки помешать санкциям против России от других стран.
"Такие мотивы недальновидны. Давайте внесем ясность: объединенная коалиция из стран, которые ввели санкции, не будет равнодушна к действиям, которые эти санкции подрывают", — заявила Йеллен на выступлении в центре "Атлантический свет".
Йеллен также добавила, что некоторые страны ещё не определились со своей позицией в конфликте России и Украины и пытаются оспорить введение санкций против РФ.
Ранее Индонезия, Индия и Южно-Африканская Республика отказались вводить санкции против России. США стала одной из первых стран, которая ввела ограничительные меры.
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