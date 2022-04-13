По Болгарии прокатились акции протеста из-за задолженностей по зарплате

Власти Болгарии задолжали работникам дорожной сферы в стране более 1 млрд левов (около 550 млн евро). Рабочие провели общенациональную акцию протеста, требуя выплатить причитающиеся им деньги, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, несколько тысяч митингующих протестовали перед зданием правительства, а также на центральных улицах Софии. Кроме того, акции протеста прошли ещё в 25 регионах страны.

Дорожники требуют от государства погасить долги за уже выполненный ремонт дорог. При этом премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о готовности выплатить примерно половину требуемой суммы в ближайшие дни. Остальные средства он пообещал перечислить строительным компаниям после проверки сделанной работы.

Болгарские дорожники не согласны с таким предложением и намерены протестовать до полного погашения задолженностей.