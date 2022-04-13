Рябков: попытки США замедлить спецоперацию на Украине будут жестко пресекаться

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что, Россия будет жестко пресекать действия Вашингтона, если он попытается замедлить продвижение спецоперации на Украине или нанести значительный урон российским военным и Республикам Донбасса.

Замглавы МИД РФ предупредил, что транспорт США и военного блока, который будет перевозить вооружение на территории Украины, будет приравнен к военным целям.

"Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей", — приводит слова дипломата ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он зaявил, что Мoсква будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, призвал украинских военных сложить оружие.