Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что, Россия будет жестко пресекать действия Вашингтона, если он попытается замедлить продвижение спецоперации на Украине или нанести значительный урон российским военным и Республикам Донбасса.
Замглавы МИД РФ предупредил, что транспорт США и военного блока, который будет перевозить вооружение на территории Украины, будет приравнен к военным целям.
"Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей", — приводит слова дипломата ТАСС.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он зaявил, что Мoсква будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, призвал украинских военных сложить оружие.
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