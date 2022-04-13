Чепа: киевский режим составляет расстрельные списки для массовых репрессий

Нынешнее проамериканское киевское правительство нацелено на подавление абсолютно всего, что может сблизить народы России и Украины. Об этом заявил Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам в беседе с NEWS. ru.

Парламентарий уверен, что украинские власти жёстко подавляют любое здравомыслие и инакомыслие.

Чепа напомнил, что в рамках своей репрессивной политики Украинский нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания составил список государственных предателей страны, состоящий из 103 человек. В этом списке есть имена журналистов и политических деятелей, в частности, общественного деятеля и журналиста Кирилла Вышинского и экс-премьера Украины Николая Азарова.

Чепа подчеркнул, что сегодня киевским правительством подавляется каждое проявление здравомыслия и пресекается на корню любое противодействие властям.

"Нацисты убивают всех, кто не выполняет их требования. Люди, даже те беженцы, которые бежали с Украины, это около миллиона человек, которые находятся в России, боятся давать показания против нацистов. Они боятся репрессий своих родственников, оставшихся на территории Украины. И это массово. Поэтому составляются такие расстрельные списки и идут массовые репрессии, подавляют любое киевское инакомыслие", — сказал Чепа.

По мнению бывшего депутата Ильи Кивы, громкое задержание оппозиционера Виктора Медведчука потребовалось президенту Владимиру Зеленскому для того, чтобы отвлечь внимание общественности от событий в Мариуполе, в частности, от гибели националистов и морпехов ВСУ. Кива подозревает, что Медведчук уже давно находился в плену у СБУ.