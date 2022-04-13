Экономист Разуваев: США могут объявить о дефолте на фоне высокой инфляции

На фоне высокой инфляции США могут потерять возможность обслуживать свой внешний долг, тогда им придётся объявить о дефолте. Такое мнение выразил экономист Александр Разуваев.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что темпы инфляции в Штатах начали увеличиваться ещё два года назад, когда в стране "напечатали очень много денег" для борьбы с COVID-19. Однако, как отметил эксперт, сейчас власти США пытаются обвинить РФ в своих внутренних проблемах.

По словам экономиста, американская федеральная резервная система должна бороться с инфляцией и повышать ставку.

"У них 30 триллионов долга, не очень понятно, как при росте ставок они будут его обслуживать. Можно говорить о дефолте в какой-то форме", — сказал Разуваев.

Он предположил, что США, скорее всего, объявят реструктуризацию "хорошим парням", а "плохим" заморозят долги. В первую очередь, пояснил экономист, Штаты попытаются доставить проблемы Китаю.