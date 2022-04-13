Посольство Украины в Ватикане возмутила идея Папы Римского провести на Пасху Крестный ход с участием россиянки и украинки, которые проживают государстве на протяжении 20 лет.
"Это оскорбительно", — цитирует заявление дипломатического представительства VaticanNews.
По информации издания, во время шествия, которое пройдет в страстную Пятницу в Риме, крест будут нести Ирина и Альбина, переехавшие в Ватикан более два десятка лет назад с России и Украины.
Цель Папы Римского — примирить граждан двух государств.
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