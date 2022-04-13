Безпалько: РФ откажется от идеи Киева обменять Медведчука на пленных украинцев

Россия не заинтересована в предложении Киева обменять лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука на пленных бойцов ВСУ. Об этом заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя в интервью Pravda.Ru соответствующую идею главы Украины Владимира Зеленского.

По словам специалиста, для Москвы Медведчук — коррупционер, который тратил деньги, полученные из РФ, на покупку яхт, самолётов и "хорошую жизнь", при этом имитируя пророссийскую деятельность.

"Абсолютно бессмысленно менять даже эффективного политика на более чем тысячу профессиональных военных. Это будет неравнозначно как по количеству, так и по качеству. Пленных можно обменивать только на других пленных. Целью может стать спасение российских военнопленных, если они находятся в добром здравии и живы, что часто становится сомнительным, ведь Украина официально объявила нулевую толерантность по отношению к ВС РФ", — сказал Безпалько.

Политолог резюмировал, что обменивать "одного бездарного коррупционного политика" на 1026 военнопленных нецелесообразно.

12 апреля Медведчук был задержан СБУ. Зеленский предложил обменять политика на "украинских парней", попавших в плен РФ.