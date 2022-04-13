Лукашенко: Путин "прекратил все коронавирусы", начав спецоперацию на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, мгновенно "прекратил все коронавирусы" в мире.

Президент Белоруссии на встрече с журналистами подчеркнул: заинтересованные лица, скорее всего, нагнетали информацию, связанную с пандемией COVID-19. Лукашенко также рассказал представителям СМИ, что в ходе переговоров, состоявшихся 12 апреля, он похвалил российского коллегу за освобождение мира от коронавирусной инфекции.

"Ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели", — привёл глава Белоруссии свою же цитату, сказанную во время разговора с Путиным.

Лукашенко убеждён: некоторые специалисты, занимающиеся выявлением новых разновидностей COVID-19, разбогатели за время пандемии.

Он призвал "разобраться в коронавирусе", уточнив, что на территории Белоруссии за весь период распространения инфекции зафиксировали всего около 8 тысяч летальных исходов от осложнений COVID-19.