Китай осудил заявление Байдена о геноциде на Украине: "Подливает масло в огонь"

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал заявление американского лидера Джозефа Байдена, который назвал военную спецоперацию РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине геноцидом. Как подчеркнул дипломат, подобные обвинения не способствуют снижению напряжённости.

"Все усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение эскалации, не надо подливать масло в огонь", — сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства во время брифинга с журналистами.

По словам политика, чтобы не допустить крупного гуманитарного кризиса, на Украине необходимо остановить боевые действия. Для этого требуется "сохранять хладнокровие" и действовать дипломатическим путём, отметил Чжао Лицзянь.

Ранее слова Байдена о геноциде не поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что россияне и украинцы являются братьями.