Военный эксперт Леонков: у Киева уже не получится создать ядерное оружие

Благодаря спецоперации РФ на Украине у Киева больше нет возможности создать ядерное оружие, даже если его западные партнёры передадут ему материалы для этого. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью РИА Новости.

"Напомню, что на Украине были найдены ракеты-носители "Скальпель" из состава боевого железнодорожного ракетного комплекса, то есть им не хватало термоядерной боеголовки для их снаряжения. Благодаря военной спецоперации создать такую боеголовку на территории Украины не представляется возможным — те мощности, на которых она могла быть сделана, находятся под нашим контролем или уничтожены", — объяснил Леонков.

Специалист добавил, что на данный момент считает маловероятным передачу ядерных элементов Украине со стороны Запада, так как сейчас для этого "момент упущен".

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов не исключил вероятность попадания ядерных материалов на Украину.

Украина начала разрабатывать технологическую основу для создания собственного ядерного оружия в 1994 году, после объявления себя неядерным государством и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Киев активизировал свою деятельность в этом направлении в 2014 году по инициативе президента Петра Порошенко.