Иностранные посольства давят на студентов, чтобы те уехали из России

Сенатор и глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что иностранных студентов вынуждают уехать из России посольства других стран. По её информации, также пострадали и российские студенты, учащиеся за рубежом — они столкнулись с незаконными действиями по отношению к себе, хотя ни один иностранец, учащийся в России, не пострадал.

В пример Гумерова привела цитату ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе: по словам танцора, его иностранных студентов вызывают в посольство, а затем заставляют покинуть страну. Один из его воспитанников вызывался в посольство Финляндии пять раз, после чего ему поступила угроза, что, в случае нежелания, в его паспорт будет поставлена метка неблагонадёжного гражданина. В итоге он уехал из РФ.