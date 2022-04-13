Житель Франции назвал Макрона "никчёмным президентом" и вруном

Визит нынешнего лидера Франции Эммануэля Макрона в регион Гранд-Эст, в коммуну Шатнуа был встречен недоброжелательством местных жителей, которые раскритиковали его действия на политической арене.

Один из местных жителей посчитал Макрона циничным и высокомерным.

"То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы", — в сердцах просил мужчина Макрону, пообещав впредь голосовать исключительно за соперника президента — Марин Ле Пен.

В завершение француз сообщил, что глава страны является манипулятором и вруном. Тираду местного жителя в адрес Макрона транслировал телеканал BFM TV.

Сам Макрон не стал проявлять эмоции по отношению к сказанному, отметив, все эти аргументы можно обсудить, и заявил о своей готовности к дискуссии. Президент добавил, что просто идеи, не подкреплённые дебатами, не принесут успеха. В завершение Макрон сообщил, что уважает мнение своего избирателя, хоть он он говорит "вызывающие вещи".

Первый тур президентских выборов во Франции прошёл 10 апреля. На нём лидирует Макрон, набравший 27,84% голосов, в то время как у его основной соперницы, Марин Ле Пен, оказалось 23,15% голосов. На 24 апреля намечен второй тур выборов.