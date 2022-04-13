Историк Крупа: отношение Польши к России напоминает "воинственный угар"

Отношение Польши к РФ на фоне украинского кризиса напоминает "воинственный угар", который лишён всякого смысла. Об этом заявил польский историк Михала Крупа.

В материале для издания The American Conservative он отметил, что Варшава живёт иллюзиями о том, что якобы заполучила возвышенный статус на международной арене. Историк обвинил польского премьера Матеуша Моравецкого в "русофобской риторике". Крупа напомнил, что политик предложил "коллективное наказание" для всего народа России.

Эксперт также осудил позицию президента страны Анджея Дуды, требующего от Запада усилить военную поддержку ВСУ.

"Больше всех выделился пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, который, комментируя реакцию главы Украины Владимира Зеленского на возможную отправку миротворцев НАТО, назвал Варшаву "слугой украинского народа и его требований", — указал историк.

Крупа, оценивая ситуацию на международной арене, вспомнил слова польского политика Романа Дмовского, который ещё в 1920-х годах рекомендовал Варшаве "повзрослеть" в отношениях с Москвой и отказаться от "антироссийского упрямства".