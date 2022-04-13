Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о беседе с украинским коллегой Русланом Стефанчуком. Представитель Тбилиси решил посетить Украину.
"Я ещё раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа является нашим человеческим и историческим долгом, и мы выполним этот долг", — заявил спикер грузинского парламента на своём Facebook*-аккаунте.
Ранее Папуашвили отказался приехать в Бучу. Причиной послужили обвинения вице-премьера Украины Ирины Верещук. Она сказала, что власти Грузии предложили Москве разместить на территории страны российскую военную технику.
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