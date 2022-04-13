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Автор Юлия Миленина

Замглавы МИД Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников

Мир

Ситуация на Украине усугубляется притоком иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Замглавы МИД Сыромолотов: ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников

По его словам, вербовкой военных занимаются представители украинских дипломатических ведомств. Как отметил политик, такие действия нарушают нормы международного права.

"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наёмников из стран Европы и Ближнего востока", — пояснил Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

8 апреля в Министерстве обороны РФ сообщили, что российская армия в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины уничтожила центр сбора и подготовки иностранных наёмников, расположенный под Одессой.

Ранее британский наёмник, который сражается в Мариуполе на стороне Киева, заявил о безвыходном положении. Он подчеркнул: у подразделения не осталось ни еды, ни боеприпасов. Военнослужащий допустил, что ему придётся сложить оружие и сдаться российским бойцам.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа ближний восток олег сыромолотов
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