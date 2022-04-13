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Автор Светлана Нерадовская

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: съёмки пыток пленных РФ ведутся для устрашения

Мир

Съёмка пыток, которые устраивают украинские националисты над пленными российскими военными, ведётся для нагнетания атмосферы страха. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в разговоре с РИА Новости.

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: съёмки пыток пленных РФ ведутся для устрашения

"Одним из средств психологического воздействия, применяемых террористами для достижения своих целей, является нагнетание атмосферы страха", — сказал парламентарий.

Именно для этого националисты мучают и пытают взятых в плен российских военнослужащих, а затем "затем распространяют эти ужасающие кадры".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Согласно заявлению Минобороны РФ, российскими войсками на момент 25 марта были решены основные задачи, поставленные к выполнению на первом этапе спецоперации — военный потенциал Украины оказался значительно снижен.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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