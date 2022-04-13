Лукашенко: Белоруссия не войдёт в состав РФ, мы с Путиным не настолько глупы

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слухи о возможном вхождении страны в состав Российской Федерации.

На встрече с руководителем Приморья Олегом Кожемяко белорусский президент подчеркнул, что планов по включению Белоруссии в состав РФ на сегодняшний день нет.

"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", — прокомментировал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявлял, что Россия и Белоруссия могут самостоятельно развиваться и выстраивать жизнь внутри государств без какого-либо вмешательства со стороны Запада.

Во вторник, 12 апреля, глава РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко на космодроме Восточный сообщил о совместных планах по созданию "единого оборонного пространства". Кроме того, он добавил, что РФ и Белоруссия планируют вместе провести новые учения.