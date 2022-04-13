Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на слухи о возможном вхождении страны в состав Российской Федерации.
На встрече с руководителем Приморья Олегом Кожемяко белорусский президент подчеркнул, что планов по включению Белоруссии в состав РФ на сегодняшний день нет.
"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", — прокомментировал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявлял, что Россия и Белоруссия могут самостоятельно развиваться и выстраивать жизнь внутри государств без какого-либо вмешательства со стороны Запада.
Во вторник, 12 апреля, глава РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко на космодроме Восточный сообщил о совместных планах по созданию "единого оборонного пространства". Кроме того, он добавил, что РФ и Белоруссия планируют вместе провести новые учения.
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