Косачёв: Запад может организовать инсценировки с химоружием на Украине

Запад может инсценировать "химические атаки" на Украине. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.

Он допустил, что необходимые заготовки уже сделаны. По словам политика, "химический Голливуд", скорее всего, отснял "шокирующие кадры будущих отравлений" на территории Украины.

"Белые каски" уже опросили "свидетелей", а "Беллингкэт" собрал в сети "стопроцентные" доказательства того, как спецподразделение "Курской дивизии химического геноцида" доставило на Украину огромную партию "Новичка" или чего-то другого с клеймом "Сделано в России", — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

Как пояснил политик, в Москве обеспокоены уверенными разговорами США и Британии по теме "грядущих химических атак". Вице-спикер Совфеда убеждён: западные политики могут заставить свою аудиторию поверить в любую постановку, так как она уже достаточно сильно "разогрета".

Он также подчеркнул: жители Украины не осознают, что в этих постановках "жертвовать будут ими".