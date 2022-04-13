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Автор Юлия Миленина

Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом

Мир

Охлаждение отношений США с их союзниками на Ближнем Востоке — мрачный симптом гибели американского миропорядка. Такое мнение выразил политолог Стивен Кук.

Политолог Кук: охлаждение отношений США с Ближним Востоком — мрачный симптом

В статье для издания Foreign Policy он напомнил, что недавно власти ОАЭ и Саудовской Аравии отказались отвечать на звонки президента США Джо Байдена. По его мнению, поведение руководителей этих стран означает, что они перестали верить в обеспечение безопасности их государств со стороны Вашингтона.

Как пояснил эксперт, США также стали испытывать проблемы в диалоге с Израилем и Египтом.

"Израиль заявил, что не будет соблюдать договорённостей с Ираном по ядерной программе. Египет в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение", — сказано в материале.

Кук считает, что главные интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток, потеряли свою актуальность. Речь идёт о поставках нефти и обеспечении безопасности Израиля.

"Эти сдвиги можно было бы назвать "мрачными симптомами", предвещающими смерть американского миропорядка, построенного после Второй мировой войны", — заключил политолог.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы оаэ сша ближний восток саудовская аравия
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