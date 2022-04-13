МИД РФ: на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что на территорию Украины могут завезти ядерный материал из третьих стран.

Он подчеркнул в интервью РИА Новости: власти России допускают возможность появления такого сценария.

"Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезён на Украину из третьих стран", — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в беседе с Newsweek сообщил, что одна из причин специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины — это желание Киева получить ядерное оружие. Как пояснил дипломат, такой шаг означал бы начало "военного освоения государства".

В марте замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий предупреждал, что ядерную войну нельзя допустить ни в коем случае, ведь она станет "концом цивилизации".