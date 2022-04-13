Киев обвинил Москву в давлении на мирные переговоры

Советник президента Украины Михаил Подоляк обвинил Россию в давлении на процесс мирных переговоров путем "определенных публичных заявлений”.

Замечание прозвучало после того, как президент России Владимир Путин признал, что переговоры зашли в тупик, поскольку Киев "отказался от согласованного в Стамбуле".

"Переговоры чрезвычайно трудны. Онлайн в рабочих подгруппах. Но они продолжаются. Понятно, что эмоциональный фон в переговорном процессе сегодня мрачный. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в проукраинских и прозрачных рамках”, -заявил Подоляк украинским СМИ, обвинив Москву в намеренном усложнении процесса.

По его словам, "очевидно", что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публичного давления на переговорный процесс, в том числе посредством определенных публичных заявлений.

Напомним, Россия и Украина провели несколько раундов мирных переговоров после начала спецоперации. Переговоры до сих пор не дали никаких ощутимых результатов.