Экс-депутат Рады Кива объяснил задержание Медведчука на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинскому президенту нужен был "громкий информационный повод" для отвлечения внимания общества от гибели националистов в Мариуполе, поэтому он поручил задержать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Во вторник, 12 апреля глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчук задержан по поручению Зеленского. Президент Украины разместил в своём Telegram-канале фотографию Медведчука в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.

"Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьёт слив и гибель "Азова"* и морских пехотинцев в Мариуполе. Медведчук мог всё это время находиться в руках СБУ, до нужного момента, и когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении "блестящей" операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии", — написал Кива в своем Telegram-канале.

* Украинский националистический батальон признан экстремистским и запрещён в России.