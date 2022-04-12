Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинскому президенту нужен был "громкий информационный повод" для отвлечения внимания общества от гибели националистов в Мариуполе, поэтому он поручил задержать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Во вторник, 12 апреля глава СБУ Иван Баканов сообщил, что Медведчук задержан по поручению Зеленского. Президент Украины разместил в своём Telegram-канале фотографию Медведчука в наручниках и отчитался об успешно проведённой спецслужбами спецоперации.
"Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьёт слив и гибель "Азова"* и морских пехотинцев в Мариуполе. Медведчук мог всё это время находиться в руках СБУ, до нужного момента, и когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении "блестящей" операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии", — написал Кива в своем Telegram-канале.
* Украинский националистический батальон признан экстремистским и запрещён в России.
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