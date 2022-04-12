Президент Германии: нормальные отношения РФ и ФРГ невозможны при Путине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал единственное условие, при котором отношения Москвы и Берлина станут нормальными. По мнению политика, это произойдёт только если российский лидер Владимир Путин уйдёт в отставку.

"Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно", — подчеркнул президент во время брифинга в Варшаве.

Вместе с этим Штайнмайер потребовал фиксировать и расследовать "российские военные преступления" на территории Украины. Также президент Германии выступил за наказание для политиков, которые принимали решение по спецоперации РФ по принуждению к миру.

Ранее немецкий политик подтвердил, что Киев отказался принимать президента ФРГ. По словам Штайнмайера, он планировал встретиться с украинским главой Владимиром Зеленским.