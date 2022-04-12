Президент Германии Штайнмайер подтвердил нежелание Киева принять его

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Киеве сочли нежелательной его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Штайнмайера, он готов был отправиться в Киев с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако получил отказ от украинской стороны.

"Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — сказал Штайнмайер журналистам.

Ранее немецкий таблоид BILD сообщил со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Зеленский не захотел принимать в Киеве Штайнмайера "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы.